مفاجأة فى التقرير الطبى لشاب قُتِل على يد والده بالساحل

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في مقتل شاب على يد والدة بمنطقة الساحل، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المجني عليها.

وتبين من التقرير الطبي أن الضحية فارق الحياة طعنًا بسكين تسببت فى حدوث تهتك في الأعضاء الداخلية للمجني عليه وأن قوة الطعنة أصابته بنزيف حاد تسبب في وفاته بعد دقائق معدودة من إصابته على يد والده وصرحت النيابة بإنهاء إجراءات الدفن.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بمقتل شاب على يد والده "مسن" في منطقة الساحل، وتمكنت قوة من القسم من إلقاء القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكاب جريمة قتل ابنه بسبب إدمانه المواد المخدرة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم مع مراعاة التجديد فى الميعاد.