"حفلة تعذيب وطعام مسمم".. أب يقتل زوجته وابنته في الأقصر

«واللهي مكنتش في وعي.. مش عارف عملت كده إزاي».. بهذه الكلمات صرخ رجل في العقد السادس من العمر تندمًا على جريمته التي ارتكبها في حق زوجته وابنته وكانت نهايتهما الموت وهو خلف الأسوار في محافظة الأقصر .. فما القصة؟

مشاعر رحمة

القصة بدأت في قرية الدير، عندما تجرد «س. أ»، 55 عامًا، عامل، من مشاعر الرحمة والإنسانية ومارس سلطته وجبروته على آسرته بسبب الخلافات الآسرية التي لم يجد لها حلًا سوى التخلص من زوجته وابنته فلذة كبده، حيث سيطر عليه الغضب وقرر أن ينهي الخلاف معهما بطريقته الخاصة.

قال المتهم إنه متزوج منذ ما يقرب من 20 عامًا من «و. ر»، ولديه منها بنت، وكأي زوجين تنشب بينهما الخلافات ثم تهدأ، لكن مؤخرًا لم يعد للصلح مجال بينهما ولكن الأمر زادت حدته عندما تدخلت ابنته التي لا يتجاوز عمرها السابعة عشر عامًا في الخلاف فقرر تأديبها والتعدي عليها بالضرب.

ضرب بالخرطوم

ولكن ضربه كان عنيفًا بقصد التعذيب والجرح، فقام العامل بحبس ابنته في غرفة وتعدى عليها بالضرب بـ«خرطوم» مما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم والكسور، وعندما حاولت أمها نجدتها كان لها نصيبًا من الضرب والتعذيب والحبس معها عدة أيام.

وعقب أيام من التعدي عليهما بالضرب والحبس أحضر لهما طعامًا به مبيد حشري وأجبرهما على تناول الطعام الفاسد الذي أصابهما بحالة إعياء فور تناوله وتوفين على آثره متسممين أمام أعينه.



تفاصيل الحادث

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع " و. ر " ربة منزل 40 عامًا، ونجلتها " ي. س " 17 عاما مقيمان بقرية الدير.



وبالتحريات الأولية تبين أن القاتل هو الأب، حيث قام بضربهما أجبرهما على تناول طعام به مبيد حشري، حتى لقيتا مصرعهما، وتم التحفظ الجثتين بمشرحة مستشفى طيبة التخصصي وتم تحرير محضر بذلك وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.