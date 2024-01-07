إصابة شخصين بكدمات وكسور فى تصادم دراجتين بوسط مدينة الأقصر

وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة، في منطقة ميدان العوامية بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وكسور وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال الإسعاف يفيد بنقل الشابين "جون.م"، مصاب بكسر فى الركبة والقدم اليمنى، و"علاء.م" مصاب بكسر ونزيف في القدم اليمنى، وذلك نتيجة حادث اصطدام دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة ميدان العوامية، وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.