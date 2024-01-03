الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بعين شمس

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف في منطقة عين شمس، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة عين شمس، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات وتم نقل المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

حادث اصطدام سيارة سيارة ميكروباص منطقة عين شمس القاهرة غرفة عمليات النجدة

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