الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

11 مصابًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بقنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا _ نجع حمادي" الصحراوى الغربي بالقرب من قرية المراشدة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 11 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا _ نجع حمادي" الصحراوى الغربي بالقرب من قرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى.

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