الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع أستاذة جامعية بآداب طنطا فى حادث تصادم على طريق كفرالشيخ الدولى

جثة
جثة

لقيت الدكتورة دعاء محفوظ أبو النور، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، مصرعها إثر تعرضها لحادث بسيارتها على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وهي في طريقها للكلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

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انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن مصرع الدكتورة دعاء محفوظ أبو النور الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، نتيجة تصادم سيارتها، وإصابة السائق بجروح متفرقة.

وتم نقل الجثمان للمشرحة، وإنهاء إجراءات الدفن، ونقلها لدفنها بمقابر عائلتها بكفر الشيخ.

مصرع أستاذة جامعية حادث تصادم طريق كفر الشيخ الدولى إسعاف مديرية أمن الغربية

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