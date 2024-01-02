الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث سير على طريق أسيوط الغربى

حادث سير
حادث سير

لقي مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير باتجاه القاهرة ووجود جثة ومصابين.

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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالصف

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مصرع 3 وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق "الخارجة/ باريس"

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن و13 مصابًا، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طريق أسيوط الغربي تصادم ملاكى وميكروباص النجدة حادث تصادم مستشفي الفيوم ا

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