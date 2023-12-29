مصرع طبيبة ونجلها دهستهما سيارة تريلا فى طنطا

لقيت طبيبة ونجلها مصرعهما وذلك بعد دهسهما من قبل سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع بمنطقة المعرض فى طنطا أثناء عبورهم الطريق.

وقد تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة تريلا بطبيبة ونجلها بمنطقة المعرض.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من المعاينة الأولية وفاة الدكتورة ه.م، ونجلها معاذ ع، من قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.