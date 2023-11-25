السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أتوبيس يصدم ربة منزل أثناء محاولتها عبور الطريق بميدان الجيزة

إسعاف
إسعاف

أصيبت ربة منزل صدمها أتوبيس، اليوم السبت، أثناء محاولتها عبور الطريق بمنطقة ميدان الجيزة.

وتلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل عبور الطريق صدمها أتوبيس، ما تسبب في إصابتها بكسور، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ربة منزل اصطدام أتوبيس عبور الطريق ميدان الجيزة

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