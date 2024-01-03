الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين في حادث تصادم سيارة بكوبري بحلمية الزيتون

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة تريللا بكوبري التجنيد، شرق القاهرة،  بشارع جسر السويس بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

البداية بتلقي ضباط قسم شرطة الزيتون من غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغا بوجود تصادم وسقوط مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة تريللا بكوبرى التجنيد، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل المصابين للمستشفى.

كشفت  التحريات أن المصابين الـ 3 كانوا يقفون بجانب الطريق وقت وقوع الحادث، لذلك تعرضوا للإصابة.

جرى نقلهم إلى مستشفى البكري لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

3 أشخاص حادث اصطدام سيارة تريللا جسر السويس منطقة الزيتون بالقاهرة المستشفي البكري قسم شرطة الزيتون غرفة عمليات المرور

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