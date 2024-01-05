الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بالمنصورة

اسعاف
اسعاف

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الدقهلية إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور في المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أول المنصورة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور دائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل يحمل عدد من الأشخاص ونتج عنه إصابة 9 أشخاص، وهم كلا من: "هنا العيسوي أحمد، 40 سنة، أحمد محمد محمود، 32 سنة، مرفت عبد السلام شلبي، 24 سنة، أسامه رضا عبد الغني، 22 سنة، مصطفي السيد أبوزيد، 53 سنة، علي محمود عبد التواب، 35 سنة، عبد الرحمن حمدان محمد، 30 سنة، المتولي السيد يوسف، 45 سنة، إسلام راجح محمد، 22 سنة".

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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