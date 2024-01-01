الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات بأحياء الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.
 

وأوضح "مختار"، أنه تم رفع 540 طن قمامة و40 طن أتربة و100 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من المنطقه المركزيه وعلى الطرق السريعة، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

تفاصيل الحملة 

ومن جهته؛ أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة  بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، حيث تم المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة"، واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الاعمال تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول والجيش وحديقه شجرة الدر وعروس النيل وتشغيل المكنسيات بشارع الجمهوريه وسعد زغلول والمشايه والطريق الدائري وطريق المنصوره الغربي.
 

واستمرار رفع كفاءة شارع احمد الحسيني من الخطه الاستثمارية لمركز المنصوره ورفع كفاءة النظافه العامه بشارع الجيش وعبد السلام عارف والترعه وساميه الجمل وأحمد ماهر وحي الجامعة وشارع كليه آداب والنخله والصدر والجلاء والثانوية وجيهان والجمهوريه والمشايه والطميمي وميدان الشيخ حسانين وأبو عبده ومحمد فتحي والمدير وسندوب والمجزر والعبور ورفع كفاءة النظافة العامة بالطريق الدائري وطريق المنصوره الغربي وطريق المنصوره السنبلاوين ومنطقه ابن زيد والحسيني والزعفران وتوشكي.
 

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، بعد رفعها أولًا بأول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار تنفيذ اعمال الحملة المكبرة المنصورة

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