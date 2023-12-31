الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تنشيط عمل الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات

ايمن مختار
ايمن مختار

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع طاهر الحسيني، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وعماد خضر، مدير إدارة "مشروعك"، ونرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية "صندوق التنمية المحلية" ووفاء عثمان، مدير جهاز شباب الخريجين. 

وتناول "مختار" خلال الاجتماع المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية؛ لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات وذلك تيسيرًا عليهم.

وفي هذا الصدد، وجَّه مختار، بتنشيط عمل الجهات المانحة؛ لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الدقهلية؛ لتوفير فرص عمل وإتاحة "حياة كريمة" لهم، مشيرًا لأهمية أن تكون دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة للحصول على القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانًا لنجاح المشروع.

قاعدة بيانات متكاملة

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة، فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها من الشباب وراغبي العمل الحر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها الوحدات المحلية مع جميع الجهات المانحة لقروض إقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز "مشروعك" وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

كما أكد "مختار"، أهمية استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتوفير فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وشدد المحافظ على ضرورة نشر  الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كل الوسائل بما يسهم في الإقبال على القروض.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية توفير فرص عمل للمواطنين الجهات المانحة للقروض

مواد متعلقة

أسماء الـ9 مصابين بانقلاب ميكروباص بسبب أحوال الطقس فى الدقهلية

"صحة الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بالتزامن مع التقلبات الجوية

جامعة المنصورة تنظم ندوة عن "التوعية المالية وفرص الاستثمار"

صحة الدقهلية تختم فعاليات الدورة التدريبية على أعمال صحة البيئة

محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء هدية الرئيس السيسي لأبناء المنصورة

لضبط أغذية فاسدة.. إغلاق مطعم شهير بمدينة المنصورة

جامعة المنصورة الأهلية تعقد أولى جلسات مجلس الأمناء

"صحة الدقهلية" تختتم فعاليات دورة تدريبية حول "الولادة الطبيعية الآمنة"

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة