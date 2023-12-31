محافظ الدقهلية: تنشيط عمل الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع طاهر الحسيني، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وعماد خضر، مدير إدارة "مشروعك"، ونرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية "صندوق التنمية المحلية" ووفاء عثمان، مدير جهاز شباب الخريجين.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية؛ لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات وذلك تيسيرًا عليهم.

وفي هذا الصدد، وجَّه مختار، بتنشيط عمل الجهات المانحة؛ لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الدقهلية؛ لتوفير فرص عمل وإتاحة "حياة كريمة" لهم، مشيرًا لأهمية أن تكون دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة للحصول على القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانًا لنجاح المشروع.

قاعدة بيانات متكاملة

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة، فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها من الشباب وراغبي العمل الحر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها الوحدات المحلية مع جميع الجهات المانحة لقروض إقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز "مشروعك" وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

كما أكد "مختار"، أهمية استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتوفير فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وشدد المحافظ على ضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كل الوسائل بما يسهم في الإقبال على القروض.