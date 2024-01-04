مصرع سايس على يد ابن خالته بسبب ركن سيارة فى المنصورة

لقي سايس بالمنصورة مصرعه ذبحا على يد ابن خالته بسبب الخلاف على ركن وغسيل سيارة وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بمنطقة شارع المديرية، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بذبح الآخر بمطواة.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس وآخر ابن خالته بسبب الخلاف على ركن وغسيل سيارة قام أحدهما بإخراج مطواة وقام بذبح الآخر.

وتبين أن الجاني يدعي « محمد حسن عبد المنعم » 37 عامًا، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات حيث قام بالاعتداء علي ابن خالته بمطواة بجرح قطعيّ في الرقبة وتركة غارقا في دمائه وفر هاربًا وتبين أن المجني عليه يدعى « حاتم محمد فتحي البرديسي» ومقيم بشارع سيدي يونس.

جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعة لتلقي العلاج اللازم، ووردت إشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وسرعة ضبط المتهم الهارب.