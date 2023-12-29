مصرع سيدة بطعنة سكين على يد زوجها بالدقهلية

لقيت سيدة بمحافظة الدقهلية مصرعها طعنًا بسكين على يد زوجها؛ بسبب الخلافات الزوجية بينهما بقرية بانوب مركز نبروه، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتمكَّن ضباط المباحث من ضبط الزوج الذي اعترف بجريمته لذات السبب.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث قتل لزوجة على يد زوجها بقرية بانوب دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبيَّن وجود جثة المدعوة "ندى.ش.ع" 30 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية بانوب، كما دلّت التحريات المبدئية بحدوث مشادة بين المجني عليها وبين زوجها تطورت إلى مشاجرة واستل الزوج سكينا وطعن زوجته وتركها جثة هامدة غارقة في دمائها.

وتمكَّن ضباط المباحث من ضبط الزوج ويدعي "أحمد الشحات"- 40 عامًا، ومقيم بذات القرية واعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.