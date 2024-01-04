الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد ساعة من الجريمة.. القبض على سايس ذبح ابن خالته فى الدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط سايس بعدما قام بذبح ابن خالته بمطواة للخلاف بينهما على ركن وغسيل سيارة بميدان الهابي لاند وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا، وجري نقل المصاب الى مستشفى الطوارئ الجامعي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولة للمستشفى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بمنطقة شارع المديرية، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام احدهما بذبح الاخر بمطواة. 

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة برئاسة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس واخر ابن خالته بسبب الخلاف بينهما علي ركنة وغسيل سيارة بمنطقة ميدان الهابي لاند، وقام احدهما باخراج مطواة وقام بذبح الآخر، وتبين أن الجاني يدعي « محمد حسن عبد المنعم » 37 عامًا، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات.

 حيث قام بالاعتداء علي ابن خالته بمطواة بجرح قطعيّ في الرقبة وتركة غارقا في دمائه وفر هاربًا وتبين أن المجني عليه يدعي « حاتم محمد فتحي البرديسي» ومقيم بشارع سيدي يونس، جري نقل المجني علية إلى مستشفى الطوارئ الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

ووردت إشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصولة للمستشفي. وتمكن ضباط المباحث من ضبط الجاني والاداة المستخدمة بالجريمة، وأعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة المنصورة الدقهلية مستشفى الطوارئ الجامعى

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