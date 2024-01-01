رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول والمشاريع الطلابية

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم اجتماعًا بالمجلس الأكاديمى بحضور مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة العملية التعليمية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، والدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، والدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبدالحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

تفاصيل الاجتماع

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها: بدء الدراسة ببرنامج العلاج الطبيعي طبقًا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات واللائحة الإسترشادية للقطاع للعام الجامعي 2024 /2025، مناقشة الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج جامعة المنصورة الأهلية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 سواء بالتحويل أو التقديم المباشر، اعتماد الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة وفريق اعداد التخطيط الاستراتيجي لجامعة المنصورة الأهلية، وتفقد أعمال الامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023 /2024 بمختلف البرامج بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وتفقد مبنى الورش لقطاع العلوم الهندسية وتم تفقد المشروعات الطلابية لمادة الرسم الهندسى، وكذلك مشاريع الطلاب ببرنامج هندسة البناء والتشييد.

كما شارك إدارة وطلاب كلية التمريض الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2024، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تعد من إنجازات الدولة ووزارة التعليم العالى لتطوير التعليم للجيل الحالى والأجيال القادمة لإتاحة فرص تعليمية من خلال برامج تعليمية تواكب التطورات المتلاحقة واعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشاد بروح التعاون والمشاركة والجو الأسرى لإدارة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق فى دراستهم بالجامعة.

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