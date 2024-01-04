الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم على الدائري الإقليمي بالصف

اسعاف
اسعاف

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالصف وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم أعلى الدائري الإقليمي 

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي بدائرة قسم الصف.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان، وتبيَّن بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، مما أدى لوفاة قائد إحداهما، وإصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة بالواقعة.

مواطن 3 آخرين حادث تصادم الطريق الدائري الاقليمي رجال المرور الإسعاف

مواد متعلقة

مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بعين شمس

3 مصابين في حادث تصادم سيارة بكوبري بحلمية الزيتون

إصابة 6 بجروح وكسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

مصرع أستاذة جامعية بآداب طنطا فى حادث تصادم على طريق كفرالشيخ الدولى

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

دحلان: قابلت السنوار فى مصر والخلاف مع فتح أكبر خطأ لحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية