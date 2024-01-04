مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم على الدائري الإقليمي بالصف

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالصف وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم أعلى الدائري الإقليمي

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي بدائرة قسم الصف.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان، وتبيَّن بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، مما أدى لوفاة قائد إحداهما، وإصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة بالواقعة.