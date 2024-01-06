مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، إثر حادث تصادم 3 سيارات نقل أعلى الطريق الدائري المتجه الى السلام بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات الجيزة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات نقل أعلى الطريق الدائري أمام بنزينة وطنية تجاه السلام، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث وتبيّن حدوث تصادم بين 3 سيارات نقل أعلى الطريق الدائري.

وأسفر هذا الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين جراء ذلك التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.