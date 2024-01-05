الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تفحم أسرة كاملة فى حادث تصادم سيارتين بـ15 مايو

تفحم سيارة
تفحم سيارة

تباشر نيابة التبين و15 مايو الجزئية، التحقيق فى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى منطقة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفين 3 أشخاص وهم أب وزوجته وابنته لقوا مصرعهم فى حادث تصام سيارتين بمدينة 15 مايو.

وأفادت التحقيقات أن صدمتهم سيارة من الخلف أدت إلى اشتعال النيران فى سيارتهم الملاكى.

البداية عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصام سيارتين واشتعال النيران في سيارة إحداهما بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 3 أفراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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