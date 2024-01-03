النيابة تعاين مسرح جريمة قتل شخص على يد شقيقه بأكتوبر

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح جريمة قتل شخص على يد شقيقه رميًا بالرصاص داخل محل كبابجي ملك لأسرتهما في الـ6 من أكتوبر، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وكشفت التحقيقات أن إطلاق النار كان أثناء حل مشاكل بين الشقيقين، ورجحت التحقيقات وجود خلافات مالية بينهما.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم استخدم «طبنجة» غير مرخصة في الجريمة، وأثناء إطلاق عيار ناري منها أصيب شخص آخر.

وأنهى المتهم بقتل شقيقه وصديقه بالرصاص داخل مطعم كبابجي شهير بمنطقة أكتوبر، حياته بنفس السلاح.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية داخل مطعم شهير بأكتوبر، ووجود ضحايا ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مقتل كل من: صاحب مدبغة جلد يدعى “أبو السعود. ع” 50 سنة، بطلق ناري بالرأس والبطن، ومحاسب، يدعى “وجدي. ج” 47 سنة، بطلق ناري بالظهر والصدر، وإصابة نجل الأول “يوسف. خ” بطلق ناري في الذراع، وقيام المتهم بقتل نفسه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.