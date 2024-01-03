كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة مركز شرطة بنها في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما استدعت النيابة أهل المجنى عليها وجيرانها لسؤالهم حول الواقعة وسرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت والوقوف على سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة المركز وفي حالة تعفن ومحاولة أهل الزوج استخراج لها تصريح دفن ولكن موظف الصحة شك في الوفاة بسب تحلل الجثة وكدمات متفرقة بها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة سيدة تدعى مروة.ع.م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل وتعفن مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة وباستدعاء الزوج ويدعى م.ع.ح عاطل في العقد الرابع من العمر أكد أنه تعدى عليها قبل الوفاة بيوم.

وأشار إلى أن سبب الكدمات المتفرقة بالجثة إثر التعدي عليها ولكنها لم تمت من التعدي وكانت طبيعية واكتشف وفاة زوجته يوم الأحد الماضي لافتا إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية استخراج شهادة وفاة لها ولكنه فشل مبررا عدم تحريره بلاغا في مركز الشرطة بسبب تنفيذ حكم غيابي وإذا حضر إلى مركز الشرطة سيتم القبض عليه مما دفعه لمحاولة استخراج تصريح دفن دون الرجوع للشرطة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.