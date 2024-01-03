محافظ القليوبية يفتتح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر شكر التخصصي

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، الدكتور مينا صفوت مساعد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزي، لتقديم خدماتها للمواطنين.

وقال المحافظ ، إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية، التي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لمد المستشفيات بعدد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.



وأشاد المحافظ، بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس الصناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة للتحاليل حيث تم تجهيز وحدة رعاية للاطفال بطاقة استيعابية ١٢ سرير وعدد ١ سرير عزل، كما تم توريد عدد ١٣ سرير رعاية، عدد ١٣ مونيتور عدد ٥ مضخة و٥ سرنجة محاليل، بالإضافة الي عربة كراش بجهاز الصدمات مع جهاز رسم قلب وجهاز موجات صوتية للأطفال.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز الوحدة بعدد ٢ جهاز تنفس صناعي أطفال و٢ جهاز سباب فضلًا عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم التعاقد مع أطباء من جامعه بنها وجامعة الأزهر في مجال طب الأطفال وتعمل الوحدة بطاقة 13 سرير، والتي تعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، والتي تشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوي، وتضم استشاريين وأطباء متخصصين.

وكشف مستشفى كفر شكر التخصصي، أن وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى، توافر بها أجهزة تنفس صناعي، وسباب، ورسم قلب، وموجات صوتية للأطفال والرضع، والتي من المقرر أن تعمل بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحي على الأطفال بدون أي أعباء مالية.

شارك فى الافتتاح الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر والمهندس جمال فؤاد عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن عن دائرة كفر شكر وبنها والدكتور عبد العليم عبدالله رئيس مجلس إدارة المستشفى وعددا من الأطباء والقيادات.