الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.


رافقه خلالها الدكتور كرم عبد الغني عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد امتحانات طلاب الفرقة الرابعة برنامج أمن المعلومات، وبرنامج الشبكات وتكنولوجيا المحمول، وبرنامج المعلوماتية الطبية.


وأكد الدكتور السيد فوده، أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات طوال فترة انعقاد الامتحانات، انطلاقا من حرص الجامعة على توفير بيئة ملائمة ومناسبة لأداء أبنائها من الطلاب لامتحاناتهم.


وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال جولته بالانضباط أثناء سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بكليتي التجارة والآداب لمتابعة سير الامتحانات.
 

وتفقد رئيس الجامعة أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر.

وخلال الجولة حرص الدكتور ناصر الجيزاوي، على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت. 


 

جامعة بنها جولة تفقدية خدمة المجتمع كلية الحاسبات ناصر الجيزاوى

مواد متعلقة

مستشفى كفرشكر التخصصى يحتفل بيوم الإدارة الفندقية السنوى

العثور على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور بالقليوبية

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

مصرع ربة منزل على يد عاطل أثناء سرقة منزلها بالقليوبية

إصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بالقليوبية

مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض جهود "حياة كريمة" بشبين القناطر

أهالى القليوبية يحتفلون بلية رأس السنة حول شجرة كريسماس

"خلافات الميراث " تُنهى حياة شخص فى مشاجرة بكفر شكر

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

بعد اتفاق إثيوبيا وصومالي لاند.. خطوات تحرك الحكومة الصومالية لحماية أراضيها

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟