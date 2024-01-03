نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات

أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



رافقه خلالها الدكتور كرم عبد الغني عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد امتحانات طلاب الفرقة الرابعة برنامج أمن المعلومات، وبرنامج الشبكات وتكنولوجيا المحمول، وبرنامج المعلوماتية الطبية.



وأكد الدكتور السيد فوده، أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات طوال فترة انعقاد الامتحانات، انطلاقا من حرص الجامعة على توفير بيئة ملائمة ومناسبة لأداء أبنائها من الطلاب لامتحاناتهم.



وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال جولته بالانضباط أثناء سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بكليتي التجارة والآداب لمتابعة سير الامتحانات.



وتفقد رئيس الجامعة أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر.

وخلال الجولة حرص الدكتور ناصر الجيزاوي، على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت.



