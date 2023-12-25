الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنها الأهلية

امتحانات
امتحانات

أجرى الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية للكليات، يرافقه الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل النائب الأكاديمي، ومديري البرامج بالكليات، وذلك بغرض الاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023- 2024 بكليات الجامعة

ويؤدي الطلاب الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية ومجلس جامعة بنها الأهلية.

 الالتزام بضوابط أداء الامتحانات

واطمئن الدكتور جمال سوسة، خلال الجولة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

وخلال الجولة حرص الدكتور جمال سوسة على الاستماع إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأوضح "سوسة" عدم رصد أية معوقات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب مشيرًا إلى أن الإمتحانات جميعها من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب، وتسير بصورة طبيعية دون رصد أى مشكلات، موجهًا الشكر لمجلس أمناء الجامعة لتقديمه الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.

 اجتماع لمناقشة استكمال الهياكل التنظيمية بالجامعة

كما عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء اجتماعًا لمناقشة استكمال الهياكل التنظيمية بالجامعة.
جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة وهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود محيي الدين "أونلاين"، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما حضر اللقاء "اونلاين" الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج.

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