جامعة بنها تتقدم 67 مركزا على المستوى العالمي بتصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حصول الجامعة على المركز 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزًا عن العام الماضي 2022 -2023، ومحليا في المركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.

وأضاف رئيس جامعة بنها إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف الجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

جامعة بنها تنظم سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

كما نظمت جامعة بنها سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصرى وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري لمنتسبي كليات الجامعة المختلفة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية، والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم واتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين، مشيرًا إلي حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

من جانبه قدم الدكتور عادل نبيل مدير وحدة المكتبة الرقمية خلال ورش العمل عرض تقديمي حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري، كما قدم عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني.