الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي 51

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلى الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 6 ميداليات ذهبية، 5 فضية، 5 برونزية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما من أجل وضع طاقاتهم على المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

كما شهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال فودة إنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التى تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلى أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية "المغلقة، والمفتوحة"، التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من 2 حوض من المزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.

جامعة بنها الاتحاد الرياضي طلاب الجامعة الشهيد اارفاعى العاب القوى

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