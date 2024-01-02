الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى كفرشكر التخصصى يحتفل بيوم الإدارة الفندقية السنوى

جريدة الدستور

احتفل مستشفى كفرشكر التخصصى بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد ناجى مدير عام إدارة المستشفى، بيوم الإدارة الفندقية الذى خصصته أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة منذ ثلاثة أعوام للاحتفال بخدمة المريض الفندقية المتميزة، والسياحة العلاجية التى تعد مصدر دخل قومى للدولة، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت غازى مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة مدير إدارة الوحدات الطبية المتخصصة، والدكتور نصيف الحفناوى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور محمد ناجى، مدير عام مستشفى كفرشكر التخصصى، أن الاحتفال بيوم الإدارة الفندقية لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة يأتى كنوع من التقدير للعاملين بأقسام الإدارة الفندقية، والتى تضم التغذية والإشراف الداخلي والمغسلة، مشيرا إلى أن الاحتفالية استهدفت إبراز أهمية الخدمات المساندة للخدمة الطبية ودورها في إنجاح المنظومة الصحية، والتأكيد الدائم على شعار أن المستشفى يقدم خدمة فندقية متميزة.

ولفت "ناجى" إلى أن النجاح الذي يشهده المستشفى يأتى بدعم من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيادة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منوها بأنه غدا سيتم افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بسعة 13 سريرا لعلاج الأطفال، لرفع المعاناة من على المواطنين فى كثرة الانتقالات إلى داخل وخارج المحافظة.

وأضاف مدير عام مستشفى كفرشكر التخصصي أن المستشفى يضم نخبة متميزة في جميع التخصصات والقطاعات الطبية وغير الطبية، وهم بمثابة محور التطوير والتقدم بالمستشفى، وبداخله إمكانات طبية هائلة وأجهزة طبية متطورة لعلاج وخدمة جميع المرضى الذين هم هدفنا جمعيا ونسعى لارضائهم وراحتهم وخدمتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح مدير عام المستشفى أن المستشفى يضم تخصصات طبية كثيرة: جراحات المسالك البولية، قسم جراحة المخ والأعصاب، قسم العظام، قسم النسا، قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم جراحة الأورام، منوها بأنه جارٍ إنشاء وحدة السكتة الدماغية، وهو من المستشفيات الواعدة وله تواجد على خريطة الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية ووزارة الصحة. 

مستشفى كفر شكر محافظة القليوبية الادارة الفندقية الاحتفال السنوي وزارة الصحة

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