"في الخرابة".. العثور على طفل حديث الولادة بمنزل مهجور بشبين القناطر

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة عثر عليه في منزل مهجور بمنطقة الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتم إيداعه في أحد الحضانات بمنطقة نوى دائرة المركز وتحرر المحضر اللازم، وجاري الاستعلام عن أهليته وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بمنطة الأحراز دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وتبين أن الطفل عثر عليه في المنزل المهجور، حيث سمع الأهالي صراخا يخرج من المنزل فأسرعوا ليجدوا الطفل وسط الخرابة، ونقلوه للمستشفى وأبلغوا مركز الشرطة التي قررت تحرير محضر وإيداعه إحدى الحضانات بقرية “نوى” دائرة المركز، وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهليته.