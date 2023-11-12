العثور على جثمان طفل حديث الولادة بجوار المعهد الديني بسبك الضحاك بالمنوفية

تكثف وحدة مباحث الباجور، التابعة لمديرية أمن المنوفية، التحريات للوصول إلى هوية جثمان طفل حديث الولادة جرى العثور عليه بجوار المعهد الديني في سبك الضحاك، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من المكان بعد بلاغ وصل لمركز الشرطة.

وأبلغ أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مركز الشرطة، بالعثور على جثمان طفل حديث الولادة بجوار منطقة المعهد الأزهري بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق.



تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سبك الضحاك دائرة المركز بالعثور على طفل حديث الولادة وانتقلت قوة أمنية لمكان العثور على الطفل لبدء التحقيقات.



وتجري القوة الأمنية التابعة لمركز شرطة الباجور الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسؤال المبلغين والمواطنين القريبين من منطقة العثور على جثمان الطفل حديث الولادة، بقرية سبط الضحاك التابعة لدائرة المركز