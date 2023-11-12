الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثمان طفل حديث الولادة بجوار المعهد الديني بسبك الضحاك بالمنوفية

جثمان طفل حديث الولادة
جثمان طفل حديث الولادة

تكثف وحدة مباحث الباجور، التابعة لمديرية أمن المنوفية، التحريات للوصول إلى هوية جثمان طفل حديث الولادة جرى العثور عليه بجوار المعهد الديني في سبك الضحاك، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من المكان بعد بلاغ وصل لمركز الشرطة.

وأبلغ أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مركز الشرطة، بالعثور على جثمان طفل حديث الولادة بجوار منطقة المعهد الأزهري بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق.


تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سبك الضحاك دائرة المركز بالعثور على طفل حديث الولادة وانتقلت قوة أمنية لمكان العثور على الطفل لبدء التحقيقات.


وتجري القوة الأمنية التابعة لمركز شرطة الباجور الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسؤال المبلغين والمواطنين القريبين من منطقة العثور على جثمان الطفل حديث الولادة، بقرية سبط الضحاك التابعة لدائرة المركز

 

 

محافظة المنوفية سبك الضحاك مركز الباجور طفل حديثي الولادة جثمان طفل حديثي الولاده

مواد متعلقة

"مياه المنوفية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار بنواحى المحافظة (صور)

محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفورى مع مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

أستاذ العلوم السياسية تُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب