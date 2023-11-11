السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطرق..

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الوحدات المحلية تواصل جهودها المكثفة وبالتعاون التام مع مختلف الجهات المعنية في متابعة الموقف التنفيذى بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لتقديم الدعم اللازم والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

وتابع محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بشارع كلية الهندسة بمدينة منوف تمهيدًا للبدء فى أعمال الترميم وإعادة الرصف وإنشاء البلدورات والأرصفة الجديدة بإجمالى أطوال 300 م، وجارى العمل على قدم وساق فى رصف (4) مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليون و802 ألف جنية وهم (بمنطقة عزبة المحطة، منطقة عزبة القشلا، بشارع محمد فريد ) كونهم مناطق حيوية وهامة بالمدينة تخفف من الاختناقات المرورية.

وفى مركز ومدينة تلا، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بمساكن الإيواء والسوق الحديد ومحيط مدارس الأشقر والتجارة، وكذا متفرعات خلف الشؤون ومحطة غاز السيارات ومحيط مدارس الاشقر والتجارة بنات  وذلك ضمن أعمال  الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، حيث من المقرر العمل بـ (3) شوارع رئيسية ومتفرعاتها بالمدينة وهم (بشارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم، بشارع النقراشى مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتى المعهد الدينى، بشارع بورسعيد مع شارع البطل احمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتى خلف الإستراحة ) بقيمة إجمالية 19 مليون و 931 ألف جنيه.

حياة كريمة

فيما تم متابعة أعمال تركيب بلدورات الأرصفة الجانبية بشارع كفر الشيخ منصور بمدينة الشهداء  بداية من شارع بور سعيد حتى الشيخ منصور بطول ٧٠٠ متر، وكذا صب القدمة بشارع الشريف بطول ٥٠٠ متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية، وشارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر، وشارع المدرسة بشارع النصر بطول ٥٠٠ متر ضمن الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة للعام الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بالإضافة إلى متابعة فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية عشما بالوحدة القروية بكفر عشما ورفع مناسيب مطابق الصرف الصحي بشارع مركز الشباب بقرية بشتامي بطول ٩٠٠ متر، وقطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل توصيل خط الغاز الطبيعي بطريق أبو كلس- ابشادى أحد قطاعات طريق ٨٨ تمهيدا لأعمال الرصف وذلك ضمن أعمال الرصف بقطاع الطرق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة لتسريع معدلات الآداء ونهو الأعمال في أقرب وقت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ محافظة المنوفية رصف وتطوير الطرق أعمال الرصف الخطة الاستثمارية

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