دفتر أحوال وزارة الداخلية: مافيا العملات الصعبة في المنوفية.. ومقتل طالبين في أكتوبر ودمياط

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

حريق الطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في إحدى الشقق في عقار بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وقد أنقذت الحماية المدينة سكان العقار من الموت عقب نشوب حريق في الشقة، وقد تم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.

مقتل شاب في 6 أكتوبر

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

ضبط مزارع هارب من إعدام

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن "البحيرة- الجيزة" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة لكونه محكومًا عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد.

مقتل طالب دمياط

تمكنت أجھزة وزارة الداخلیة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول دمیاط من إحدى المستشفيات باستقباله طالبًا مقیمًا بدائرة القسم مصابًا بجرح نافذ بالصدر وتوفـى عقب وصوله.

تاجري أيس وبودر في بولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"- سلاح أبيض- مبالغ مالية.

مافيا النقد الأجنبي بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في ضبط "4 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية" لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".