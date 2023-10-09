دفتر أحوال "الداخلية": خلية التوكيلات الرئاسية المزورة.. وسرقة 5 ملايين جنيه

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

خلية التوكيلات الرئاسية المزورة

ضبطت أجهزة الأمن (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى (596) نسخة من التوكيلات المزورة.

أعمال تحريضية من أحد مرشحي الرئاسة

صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.

غسل أموال بـ12 مليون جنيه

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص زوجته بكفرالشيخ لقيامهما بغسـل، 12 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية.

تاجر مخدرات في المعصرة

ضبط أمن القاهرة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

تجار السلاح في بدر

نجحح أمن القاهرة في ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " - 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول).

جريمة قتل في سوهاج

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بها عدة أعيرة نارية بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.

سرقة 5 ملايين في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة الاستيلاء على 5،5 مليون جنيه من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب إنتحال الصفة في دار السلام وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

توثيق مواطن في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة تعدى شخصين على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل في منطقة المطرية.