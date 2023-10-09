الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية": خلية التوكيلات الرئاسية المزورة.. وسرقة 5 ملايين جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

خلية التوكيلات الرئاسية المزورة

txt

دفتر أحوال الداخلية: مصرع خط الفيوم ومدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

ضبطت أجهزة الأمن (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى (596) نسخة من التوكيلات المزورة.

txt

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مصرع مجرم في أسيوط وفيديو مقتل قطة القليوبية الأبرز

أعمال تحريضية من أحد مرشحي الرئاسة

صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.

 

غسل أموال بـ12 مليون جنيه

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص زوجته بكفرالشيخ لقيامهما بغسـل، 12 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية.

 

تاجر مخدرات في المعصرة

ضبط أمن القاهرة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

تجار السلاح في بدر

نجحح أمن القاهرة في ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول).

 

جريمة قتل في سوهاج

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بها عدة أعيرة نارية بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.

 

سرقة 5 ملايين في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة الاستيلاء على 5،5 مليون جنيه من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب إنتحال الصفة في دار السلام وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

توثيق مواطن في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة تعدى شخصين على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل في منطقة المطرية.

دفتر أحوال وزارة الداخلية الضربات القاضية خلية التوكيلات الرئاسية المزورة أعمال تحريضية من أحد مرشحي الرئاسة غسل أموال بـ12 مليون جنيه تاجر مخدرات في المعصرة تجار السلاح في بدر سرقة 5 ملايين في القاهرة جريمة قتل في سوهاج

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان