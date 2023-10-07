الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مصرع مجرم في أسيوط وفيديو مقتل قطة القليوبية الأبرز

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

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دفتر أحوال الداخلية: مصرع خط الفيوم ومدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

مصرع عنصر إجرامي في أسيوط

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه وضبط آخر بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وضبط بحوزتهما رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص  - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

فيديو قتل قطة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل بهدف قتلها بالقليوبية.

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دفتر أحوال "الداخلية"| سقوط المرأة الحديدية في النزهة.. وضبط لصوص المدافن بالشرقية

لصوص البترول

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 مزارعين بالقليوبية لقيامهم بتركيب محبس بأحد خطوط نقل المواد البترولية وسرقة كمية من السولار.

هارب من مؤبد في الدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات وقتل") بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

ديلر الهيروين في الشرقية

ضبطت أجهزة الأمن عاطل - له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالي).

ضبط تاجري مخدرات في الأقصر

تمكنت مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو  - 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار).

لص الإرشادات المرورية على الطرق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" بمنطقة الخليفة.

دفتر أحوال وزارة الداخلية مصرع عنصر إجرامي في أسيوط فيديو قتل قطة لصوص البترول هارب من مؤبد في الدقهلية ديلر الهيروين في الشرقية ضبط تاجري مخدرات في الأقصر

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