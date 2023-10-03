الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية: مصرع خط الفيوم ومدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

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دفتر أحوال "الداخلية": خناقة أجانب فى عين شمس ومخدرات بالتجمع

عصابة تزوير ختم النسر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأختام ومنها ختم النسر.

توربيني العجوزة

مكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم في العجوزة.

بؤرة إجرامية في كرداسة

تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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دفتر أحوال "الداخلية"| سقوط المرأة الحديدية في النزهة.. وضبط لصوص المدافن بالشرقية

تجار حشيش في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى.

مدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

ضبطت أجهزة الأمن (مدرس"له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

غلق المحلات

أسفرت جهود أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير (216) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مصرع خط الفيوم

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

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