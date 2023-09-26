الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية": خناقة أجانب فى عين شمس ومخدرات بالتجمع

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من  النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

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دفتر أحوال "الداخلية"| سقوط المرأة الحديدية في النزهة.. وضبط لصوص المدافن بالشرقية

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

توربيني جديد في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته عدد 3 من الأطفال الأحداث.

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دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل سيدة أسيوط وطالب الدقهلية وجهود إنسانية لرجال الأمن

تاجرا مخدرات في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وعامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع.

تاجر عملات أجنبية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

مشاجرة أجانب في عين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أجنبي الجنسية لقيامه بالتعدي على آخر يحمل الجنسية الأجنبية والتسبب في وفاته بمنطقة عين شمس.

حالة المرور

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏78771 مخالفة مرورية متنوعة.

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