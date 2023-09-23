السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية"| جريمة قتل في منيا القمح.. وشنق كلب في المنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من  النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة  وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

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دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل سيدة أسيوط وطالب الدقهلية وجهود إنسانية لرجال الأمن

شنق كلب في المنوفية

نجحت الجهات المعنية في كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع فيس بوك متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة في محافظة المنوفية.

11 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من  ضبط ضبط شخصَين لقيامهما بالإتجار فى الأدوية مجهولة المصدر، بحوزتهما  11 ألف عبوة أدوية  مجهولة المصدر.

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دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

وصلة مزاح قاتلة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط متهمين قتلا شاب بطلقات الخرطوش في منطقة المقطم بعد وصلة مزلح تحولت إلى مشاجرة.

2 كيلو هيروين في التل الكبير

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية في القبض على عنصر إجرامي في مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدرالهيروين- 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس.

تاجر حشيش في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين- مقيمان بمحافظة الشرقية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام-  2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار.

ضبط أخطر تاجر سلاح في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا أثناء التردد على دائرة مركز  شرطة الواسطى للإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وبحوزته 7 فرد محلى و عدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام.

سرقة مصنع في 6 أكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط حارس قام بسرقة مصنع خاص برجل أعمال في 6 أكتوبر بمشاركة سائق توكتوك.

جريمة قتل في منيا القمح

نجحت أجهزة الأمن بالشرقية في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة وإصابة شقيقها بمركز منيا القمح وضبط مرتكب الواقعة.

دفتر أحوال وزارة الداخلية الضربات القاضية شنق كلب في المنوفية جريمة قتل في منيا القمح سرقة مصنع في 6 أكتوبر ضبط أخطر تاجر سلاح في بني سويف تاجر حشيش في الشرقية

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