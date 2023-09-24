دفتر أحوال "الداخلية"| سقوط المرأة الحديدية في النزهة.. وضبط لصوص المدافن بالشرقية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

لصوص المدافن في الزقازيق

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سرقة بوابات المدافن بمركز الزقازيق وضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ اللازم ضدهما.

الأمن الإنساني

استجابت وزارة الداخلية لاستغاثة ربة منزل مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة أطفالها، سن 17 و 13 و 6 تمكنوا من استقلال القطار دونها وطلبت المساعدة فى العثور عليهم، وأعادتهم الداخلية إلى أمهم.

لص مركز الشهداء

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بمركز الشهداء، حيث تبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

قتيل في مركز القوصية

وفي محافظة أسيوط، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بمركز القوصية وضبط مرتكب الواقعة.

الحالة المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏79227 مخالفة مرورية متنوعة.

مقتل سائق شبين القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف ملابسات العثور على جثة سائق مركبة "توك توك" بالقليوبية وتمكنت ضبط مرتكبى الواقعة.

تاجر مخدرات في القرنة

نجحت أجهزة الأمن بالأقصر في ضبط تاجر مخدرات بمركز القرنة، وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - طلقات نارية.

المرأة الحديدية في النزهة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.