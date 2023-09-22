الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل سيدة أسيوط وطالب الدقهلية وجهود إنسانية لرجال الأمن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من  النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة  وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

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دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مقتل سيدة أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل ربة منزل والعثور على جثتها بأحد المصارف المائية، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء الحادث موظف بالمعاش بسبب خلاف مالي مع المجني عليها وتم ضبط المتهم.

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دفتر أحوال: مقتل سائقي توكتوك وضبط لص بالوعات النهضة

سرقة أسوار جامعة بالبحر الأحمر

تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من ضبط 3 مسجلين خطر وتبين أنهم وراء واقعة سرقة الباكيات الحديدية الخاصة بإحدى الجامعات في المحافظة وتم وإعادة المسروقات

خطف مواطن واحتجازه في المطرية

نفذ رجال الأمن بالقاهرة مأمورية أسفرت عن تحرير مواطن كان محتجزًا داخل أحد الشقق بمنطقة المطرية، عقب اختطافه على يد مجموعة من المجرمين بمركز حوش عيسى بالبحيرة واقتياده إلى القاهرة.

سرقة مجوهرات في بولاق الدكرور

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وتم ضبط مرتكب الواقعة.

جريمة قتل في الدقهلية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية في كشف ملابسات واقعة مقتل طالب فى مشاجرة بمركز منية النصر، وتم ضبط مرتكب الواقعة الذي أقر بارتكاب الجريمة.

الاستيلاء على بطاقات الائتمان

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونا الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بمركز العدوة في محافظة المنيا.

الأمن الإنساني

قام قطاع الأمن المركزي بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع.

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