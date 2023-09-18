دفتر أحوال: مقتل سائقي توكتوك وضبط لص بالوعات النهضة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

لص البالوعات في النهضة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية) وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

سرقة مليون و200 ألف جنيه من شقة بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهمين بسرقة مليون و 200 ألف جنيه من شقة أحد المواطنين كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة بمحافظة بالجيزة.

ضبط أخطر عصابة في الأقصر

تمكن رجال الأمن في الأقصر من ضبط شتكيل عصابي وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وسيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) في أرمنت.

26 ألف قرص مخدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر يمتلك شركة أدوية بحوزته 260 علبة عقار مخدر بإجمالى 26 ألف قرص قيمتهم تقارب مليوني جنيه – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول.

مباحث بولاق ابوالعلا

تمكنت رجال الأمن من القبض على عامل سابق بشركة صرافه لاتهامه في الإتجار بالنقد الأجنبي بمنطقو بولاق أبو العلا وبحوزته بحوزته 16,256 ألف دولار أمريكى 2000 جنيه.

ضبط متهم بصدم مواطن ووفاته في مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة إصطدام سيارة بأحد الأشخاص بمدينة نصر مما أدى إلى وفاته وضبط مرتكب الواقعة.

مقتل سائق توكتوك في إمبابة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط شخصين لقيامهما بإصابة سائق مركبة "توك توك" خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته في منطقة إمبابة.

مقتل سائق توكتوك في كفر الدوار

نجح رجال أمن البحيرة، في كشف ملابسات واقعة التعدى على سائق مركبة "توك توك" وسرقتها في كفر الدوار وضبط مرتكب الواقعة.