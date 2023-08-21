دفتر أحوال وزارة الداخلية: سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا ومصرع خُط الدقهلية

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مصرع خُط الدقهلية

لقى أحد أخطر مروجي المخدرات في محافظة الدقهلية، مصرعه وأصيب آخر مطلوب ضبطهما وإحضارهما في 5 قضايا "قتل - اتجار في المخدرات" ومحكوم على أحدهما في جنايتي "قتل ومخدرات" بإجمالي 17 سنة سجن.

حريق شقة في الهرم

نشب حريق في إحدى الشقق السكنية، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة اليوم، وقد انتقلت 3 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق واخماده من قبل رجال قوات الحماية المدنية.

غلق طريق الأسمرات

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء خالد عمارة مساعد الوزير مدير مرور العاصمة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان مما يستلزم الغلق الكلي مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهي مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، وذلك في مدة زمنية (48 ساعة) اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023.

إصابة 3 أشخاص في أبوحماد

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة مع آخرين نطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

لصوص الذهب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة بقنا حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول

حملات الأمن العام

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (304) قضاي مخدرات، (142) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (70706) أحكام قضائية متنوعة.

ضبط هارب من 136 سنة سجن

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد (393) حُكمًا، بإجمالي مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.

قاتل زوجته في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز" بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

مخدرات بـ3 ملايين جنيه

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدري الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلوجرامًا بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1302 لسنة 2023 بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.