دفتر أحوال الداخلية: ضبط هارب من 265 سنة سجن ومقتل مواطن بالسويس

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعى

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بطريق إسكندرية الزراعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

عصابة شرطة مزيفة في البساتين

كشفت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات واقعة ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة بالبساتين.

مقتل مواطن في مشاجرة بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس، اليوم الأحد، من ضبط طرفى مشاجرة بالسويس، وضبط الجناة.

بانجو وحشيش بـ1.5 مليون جنيه في الشرقية

شن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط سيدة وشخصين، لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام.

قطار يدهس مواطن في الجيزة

لقي شخص مصرعه صدمه قطار بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف، مساعد مدير أمن الجيزة، لقطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد.

وكر تصنيع استروكس في السلام

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في السلام.

ضبط متهما هاربا من 73 سنة سجن بالفيوم

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية "قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

قطار يدهس سيدة في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لحادث قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

رجل أعمال هارب من 265 سنه سجن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

مشاجرة في عين شمس

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط طرفي مشاجرة بمنطقة عين شمس.