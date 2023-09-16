دفتر أحوال وزارة الداخلية| لغز مقتل راعي أغنام في حلايب ومصرع خٌط القوصية

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مصرع عنصر إجرامي في القوصية

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه سبق إتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع في قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد" في تبادل إطلاق نيران مع قوات الأمن بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وعُثر بحوزته على (7 بنادق آلية وعدد 9 خزينة لذات العيار – 4 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").

إنسانية وزارة الداخلية

فى لفتة إنسانية استجابت أجهزة وزارة الداخلية لاستغاثة سيدة فى العثور على نجلها بالمنيا وإعادته سالماً إلى أهليته، عقب أن ضل طريقه عنها في أحد القطارات بمحافظة المنيا.

خطف في السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ملابسات ضبط المتهمين باختطاف شخص في محافظة السويس.

18 ألف قرص مخدر في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنيا لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بحوزتهم 18 ألف قرص مخدر

مقتل مسنة في القليوبية

كشف أجهزة البحث الجنائي في القليوبية ملابسات مقتل مسنة في شبرا الخيمة، تبين مقتلها على يد أحد أقاربها بقصد السرقة وتم ضبط مرتكب الواقعة

كيان تعليم وهمي بالدقهلية

نجح ضباط الأموال العام في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة كيان وهمى لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب واللحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم

مقتل راعي أغنام في حلايب

نجحت أجهزة البحث الجنائي في البحر الأحمر في كشف ملابسات مقتل راعي أغنام بمنطقة حلايب بسبب خلافات بينه وبين صديقه وتم ضبط مرتكب الواقعة

مقتل سائق في المعادي

توصل رجال مباحث القاهرة للمتهمين بقتل سائق في منطقة شق الثعبان عقب استدراجه وقتله بقصد سرقة سيارته ثم قاموا بتغطية جسده بالحجارة.