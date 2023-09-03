وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمنى المشترك مع نظيره الصومالى

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، الدكتور محمد أحمد شيخ على، وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى داخلية البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب “شيخ علي” عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُشيرًا إلى أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى مشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.