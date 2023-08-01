الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يوجه بتقديم تيسيرات للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة

اللواء محمود توفيق،
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتقديم تيسيرات للطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة لهذا العام.

وشملت التيسيرات المقدمة للطلاب إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

وتوفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري".

وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم وطباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق.

وزير الداخلية كلية الشرطة مقر أكاديمية الشرطة اعلان نتائج مركز لخدمة الطلبة المتقدمين

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