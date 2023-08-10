وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالسماح لـ 82 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم.

وجاء قرار الجريدة الرسمية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم وائل أحمد محمود سليمان - وآخرهم وليد عباس حسن أحمد عثمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ المقل وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم يوسف طارق أحمد حسن رضوان - وآخرهم مصطفى حسن مصطفى أحمد الجندي) المدرجة أسماؤه بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى الحسانين - وآخرهم كريم محمد عبد الحافظ قاسم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ المقر وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم محمود علاء محمود إبراهيم - وآخرهم أحمد سيد محمود سيد مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم صورة المرة منها احتفاظهم بالجنسية المصرية.