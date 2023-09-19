دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مقتل دبلوماسي سابق في العجوزة

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز مقتل موظف سابق بإحدى السفارات العربية على يد إحدي الفتيات وزميل لها داخل منزله بالعجوزة.

خطف نجل وزير أسبق

اختطف مدلك و7 آخرين نجل وزير أسبق من مسكنه في مدينة 6 أكتوبر والاستيلاء على أمواله واحتجازه داخل إحدي الشقق بمحافظة الغربية، والأمن ينجح في ضبطهم.

تهريب نقود أجنبية

أجهزة الأمن بمطار القاهرة تضبط رجل أعمال حاول تهريب عملات أجنبية وتتخذ اللازم ضده.

تهريب حيوانات نادرة عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بحيازتهم (68 سلاحف مصرية حية – 75 ضب سيناوى– 6 ثعبان) مخبأة داخل حقائبهم.

سرقة فيلا في الشروق

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمدينة الشروق وتضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات

إصابة عامل خردة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة إصابة عامل خردة بفرد خرطوش في الطالبية، بسبب الخلاف على مسروقات وضبط مرتكبى الواقعة.

مقتل سيدة أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات في منطقة أوسيم على يد سائق توكتوك لسرقتها وضبط مرتكبى الواقعة.

سلاح ومخدرات وأحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (303) قضايا مخدرات، (164) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83635) حكما قضائيا متنوعا.