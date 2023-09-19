الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة  وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

txt

دفتر أحوال: مقتل سائقي توكتوك وضبط لص بالوعات النهضة

مقتل دبلوماسي سابق في العجوزة

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز مقتل موظف سابق بإحدى السفارات العربية على يد إحدي الفتيات وزميل لها داخل منزله بالعجوزة.

خطف نجل وزير أسبق

اختطف مدلك و7 آخرين نجل وزير أسبق من مسكنه في مدينة 6 أكتوبر والاستيلاء على أمواله واحتجازه داخل إحدي الشقق بمحافظة الغربية، والأمن ينجح في ضبطهم.

txt

دفتر أحوال وزارة الداخلية| لغز مقتل راعي أغنام في حلايب ومصرع خٌط القوصية

تهريب نقود أجنبية

أجهزة الأمن بمطار القاهرة تضبط رجل أعمال حاول تهريب عملات أجنبية وتتخذ اللازم ضده.

تهريب حيوانات نادرة عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بحيازتهم (68 سلاحف مصرية حية – 75 ضب سيناوى– 6 ثعبان) مخبأة داخل حقائبهم.

سرقة فيلا في الشروق

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمدينة الشروق  وتضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات

إصابة عامل خردة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة إصابة عامل خردة بفرد خرطوش في الطالبية، بسبب الخلاف على مسروقات وضبط مرتكبى الواقعة.

مقتل سيدة أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات في منطقة أوسيم على يد سائق توكتوك لسرقتها وضبط مرتكبى الواقعة.

سلاح ومخدرات وأحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (303) قضايا مخدرات، (164) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83635) حكما قضائيا متنوعا.

دفتر أحوال وزارة الداخلية وزير الداخلية مقتل دبلوماسي سابق في العجوزة خطف نجل وزير سابق تهريب حيوانات نادرة عبر مطار القاهرة سرقة فيلا في الشروق مقتل سيدة أوسيم سلاح ومخدرات وأحكام

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟