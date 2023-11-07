الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية: خطف طبيب الخانكة.. وسرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال شهير

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

إصابة 9 أشخاص في التجمع

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بمدخل حدائق العاصمة في القاهرة الجديدة.

نصاب غسل 27 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين.

مقتل عامل في مصر الجديدة

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة مصر الجديدة.

سرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال في زايد

ألقى قطاع الأمن العام القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.

خطف طبيب الخانكة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص استدرجوا طبيبًا بحجة توقيع الكشف المنزلى على مريض واحتجازه داخل شقة بسبب خلافات مالية مع أحد الجناة.

جثة في مصرف بالمنوفية

لقي سائق مصرعه على يد عاطل وألقى جثته في المصرف لسرقة توك توك بالمنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

هارب من حكمين إعدام في العجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على هارب من حكمين قضائيين بالإعدام، في جريمتين قتل حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

430 طربة حشيش في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على  430 طربة من مخدر الحشيش فى الاسكندرية والسويس بقيمة  3.8 مليون جنيه.

دفتر أحوال وزارة الداخلية النجاحات الأمنية إصابة 9 أشخاص في التجمع نصاب غسل 27 مليون جنيه خطف طبيب الخانكة سرقة 1 5 مليون جنيه من رجل أعمال في زايد جثة في مصرف بالمنوفية

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ضحايا توربينى الجيزة: أجبرونا على التسول بالإكراه وبياخدوا مننا الفلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟