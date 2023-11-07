دفتر أحوال وزارة الداخلية: خطف طبيب الخانكة.. وسرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال شهير

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

إصابة 9 أشخاص في التجمع

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بمدخل حدائق العاصمة في القاهرة الجديدة.

نصاب غسل 27 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين.

مقتل عامل في مصر الجديدة

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة مصر الجديدة.

سرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال في زايد

ألقى قطاع الأمن العام القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.

خطف طبيب الخانكة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص استدرجوا طبيبًا بحجة توقيع الكشف المنزلى على مريض واحتجازه داخل شقة بسبب خلافات مالية مع أحد الجناة.

جثة في مصرف بالمنوفية

لقي سائق مصرعه على يد عاطل وألقى جثته في المصرف لسرقة توك توك بالمنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

هارب من حكمين إعدام في العجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على هارب من حكمين قضائيين بالإعدام، في جريمتين قتل حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

430 طربة حشيش في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 430 طربة من مخدر الحشيش فى الاسكندرية والسويس بقيمة 3.8 مليون جنيه.