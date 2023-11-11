وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمنشآت المنوفية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ملتقى السلامة والصحة المهنية بأشمون، وذلك بمستشفى العربي بأبو رقبة تحت عنوان "خطط الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها"، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بمشاركة ممثلين عن 12 منشأة فى مختلف التخصصات، وذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين فى مختلف قطاعات العمل للحد من المخاطر والحفاظ على الأفراد والممتلكات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة الأقصسام بالمنشآت للحفاظ على العنصر البشرى أساس عمليات التنمية، وكذلك المنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

مديرية العمل بمحافظة المنوفية

واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى تقريره لوزارة العمل، إن ملتقى السلامة والصحة المهنية شارك فيه كلا من الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون، والكيميائيّ محمد عبدالله كامل مدير ادارة السلامه بالمديرية، والكيميائيّ نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة بأشمون، والدكتورة نهلة عبدالفتاح ادارة السلامة بالمديرية، ومفتشى مكتب السلامة بأشمون، كما تضمنت قائمة المنشآت المشاركة فى فعاليات الملتقى مستشفى العربى الطبى، وشركة كهرباء أشمون، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومدرسة الثانوية الزراعية،ومدرسه طيبة الخاصة، ومدرسه القطان الخاصة، ومصنع الحناوى للملابس الجاهزة، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى العيون، والادارة الصحية بأشمون، والمركز الصحى بأشمون، وذلك فى إطار جهود مديرية العمل بمحافظة المنوفية ومكاتبها التابعة فى تنفيذ لسياسة الوزارة نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص.