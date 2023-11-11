السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برامج تدريبية لشباب كفر الشيخ على مهن يحتاجها سوق العمل

ختام برامج تدريبية
ختام برامج تدريبية لشباب كفر الشيخ

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ اختتمت فعاليات البرامج التدريبية المجانية على مهنتي التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل بمقر مركز التدريب المهني بفوة، وانتهاء تدريب 12 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، وعدد 14 متدرب على مهنة التبريد والتكييف من أبناء المحافظة، وعقد الاختبارات النهائية النظرية والعملية بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة بواقع 400 ساعة تدريبية على مدار أيام التدريب، ضمن تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهم على تلك المهن، من أجل الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

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مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ

واوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ فى تقريره للوزارة، ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2023 ورفع كفاءة وجودة الخدمات التدريبية المقدمة للمواطنين وزيادة عدد البرامج التدريبية لخدمة أبناء المحافظة، كما أكد الدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة،حرص المركز على العمل المستمر وفق أحدث الأساليب التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الخريجين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية وفق المعايير الدولية، كما جرى إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين للتأكد من مستوى كفاءتهم واستيعابهم للمحتوى التدريبي، حيث أكدت نتائج الاختبارات المستوى المهني  المتميز للمتدربين وقدرتهم على دخول سوق العمل الداخلي والخارجي بقدرة وكفاءة عالية، وجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية تأتي في اطار حرص المديرية على دعم المهارات المهنية لأبناء المحافظة في سياق خطة وزارة العمل لتنمية مهارات أبناء مصر وتأهيلهم لسوق العمل فى إطار رؤية مصر 2030.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ البرامج التدريبية المجانية التبريد والتكييف الخياطة والتفصيل مركز التدريب المهني

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